Nehre düşen köpeği itfaiye kurtardı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri\'ne düşen köpek, itfaiye görevlilerince sudan çıkarıldı.
Göksu Mahallesi\'nde, köpeğin ilçe merkezinden geçen Göksu Nehri\'ne düştüğünü görenler, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı\'nı arayıp, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye görevlilerinden biri, beline bağladı iple nehre indi. Köpeğin sudan alan itfaiye görevlisi, kıyıya çıktı. Köpek, yarası olup, olmadığına bakıldıktan sonra güvenli yerde serbest bırakıldı.
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