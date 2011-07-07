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Dünya

NEHRE DÜŞEN KADIN 19 GÜN SONRA KURTARILDI MADRİD (A.A)

07 Temmuz 2011 01:45

-NEHRE DÜŞEN KADIN 19 GÜN SONRA KURTARILDI MADRİD (A.A) - 06.07.2011 - İspanya'nın güneyinde, Cortijo del İman adlı yerleşim yerinin yakınlarında bir nehrin yatağına düşen 48 yaşındaki Hollandalı turist kadın, 19 gün sonra kurtarılabildi. Tatil amacıyla bölgede bulunan ve 17 Haziran'da dağ yürüyüşüne çıktıktan sonra kendisinden haber alınmayan Mary Anne Goossens adlı Hollandalı kadın, nehir yatağından çıktı. Bölgedeki bir grup turist tarafından bu sabah fark edilen Mary Anne'i kurtarmak için yetkililere haber verildi. Helikopter yardımıyla gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun başarıyla sonuçlandığı kaydedildi. Hollandalı turistin, çok bitkin olduğu ve başkalarının yardımıyla yürüyebildiği bildirildi.  Verilen bilgilerde, hastaneye götürülen Mary Anne'ın sağlık durumunun iyi olduğu, yorgun ve aç olduğu belirtilirken, 19 gün sonra hayatta kalmasında en önemli etkenin her gün nehir yatağından içtiği su olduğu ifade edildi.  Mary Anne'ın kaybolmasının ardından oğlu İspanya'ya gelerek yetkilileri harekete geçirmiş, başlatılan arama çalışmaları kapsamında Hollandalı kadının fotoğrafları gerek yerel gazetelerde yayımlanmış gerekse köylerin duvarlarına asılmıştı.  

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