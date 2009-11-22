Nehirden araba çıktı

T24 - Kızılırmak Nehri'ne balık tutmaya giden Ankaralı Durmuş Şen, oltasının sudaki otomobile takıldığını görünce paniğe kapılarak durumu polise bildirdi.

Durmuş Şen, otomobili ile Ankara'dan Bahşılı İlçesi Yeşilköy Mahallesi yakınlarında bulunan eski kum ocağı mevkiine geldi. Durmuş Şen, bir süre sonra oltasını çekmek istedi. Oltasının suda bulunan otomobile takıldığını gören Şen, Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp, durumu bildirdi.

Otomobilin Kızılırmak’a uçmuş olabileceğini düşünen Şen’in ihbarı üzerine olay yerine Sivil Savunma, Kırıkkale Belediyesi ve Bahşılı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Alınan güvenlik önlemleri sonucu Sivil Savunma dalgıç ekipleri girdiği Kızılırmak sularına gömülen boş bir otomobili buldular.

Otomobil, büyük bir vinç ile Kızılırmak’tan çıkarıldı. Yapılan tesbitlerde ise, ön ve arka plakaları sökülmüş, 2006 model siyah renkte, üzerinde kontak anahtarı bulunan Hundai marka otomobilin yaklaşık 1 ay önce gaz pedalına taş konularak Kızılırmak Nehri'ne atıldığı belirlendi.

Durmuş Şen, “Önce oltama büyük balık takıldı zannettim. Ancak daha sonra gelmeyince ne olduğunu anlamadım. Bir süre sonra oltama otomobil takıldığını farkedince şok oldum” dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.