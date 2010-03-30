T24 - Çin'in doğusundaki Şandong eyaletinde nehirde 21 cenin ve bebek cesedi bulundu.



Çin Uluslararası Radyosunun "People.com.cn" adlı internet sitesine dayanarak verdiği habere göre, Cining şehri sağlık bürosu olayı doğruladı.



Guangfuhı nehrine atılan cesetlerin, doğumdan sonra ölenlerle kürtaj ile alınan bebeklere ait olduğu düşünülüyor.



En büyüğü 60 cm boyundaki cesetlerden birinin tıbbi atık torbası içinde olduğu belirtildi.



Pekin Haberleri adlı gazete, cesetlerin hastane çalışanları tarafından nehre atılmış olabileceğini kaydetti.



Habere göre, görgü tanıkları, bebeklerin, annelerinin ismi ve doğum tarihlerinin yer aldığı künyeleri bulunduğunu, ancak bu ayrıntının açıklanmadığını öne sürdü.



Polisin olayla ilgili soruşturma yürüttüğü bildirildi. Tek çocuk politikasından dolayı kürtajın yaygın olduğu Çin'de her yıl 13 milyon gebelik bu yöntemle sonlandırılıyor.





