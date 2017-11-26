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Nehir yatağındaki adacıkta mahsur kalan 4 kişiyi AFAD kurtardı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Nehri yatağında oluşan küçük adacıkta mahsur kalan 4 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı

26 Kasım 2017 21:04

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Nehri yatağında oluşan küçük adacıkta mahsur kalan 4 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Olay dün gece saatlerinde, Sakarya Nehri\'nin Arifiye Kumbaşı Mahallesi Mevkii\'nde meydana geldi. Soner K. İbrahim F. Aytaç S. ve Yasin T., nehir yatağında sular çekilince oluşan küçük adacığı merak ederek, balık tutmak için yürüyerek adacığa çıktı. Bölgede bulunan bir firmaya ait hidroelektrik santralinde tutulan su bırakılınca nehir suyu yeniden yükseldi. 4 kişinin geceyi geçirmeyi planladıkları adacık, sular altında kalmaya başladı. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 4 arkadaşı, su içinde kalmadan, sabaha karşı botlarla kurtardı.

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