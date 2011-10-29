T24 LogoT24 Logo
Dünya

Nehir üzerindeki köprü çöktü GAUHATİ (A.A)

29 Ekim 2011 21:54

-Nehir üzerindeki köprü çöktü GAUHATİ (A.A) - 29.10.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda nehir üzerindeki bir yaya köprüsünün çökmesi sonucu 30 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Polis yetkilisi Kyle Aya, Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng nehri üzerinde bulunan köprünün insanlar geçerken çöktüğünü söyledi. Çökme anında köprü üzerinde kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Aya, nehirden 28 kişinin yetkililer tarafından kurtarıldığını ifade etti. Aya, olayın meydana geldiği yerin Assam eyaletinin başkenti Gauhati'nin 500 kilometre kuzeyi olduğunu belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24