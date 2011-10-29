-Nehir üzerindeki köprü çöktü GAUHATİ (A.A) - 29.10.2011 - Hindistan'ın kuzeydoğusunda nehir üzerindeki bir yaya köprüsünün çökmesi sonucu 30 kişinin ölmüş olmasından endişe ediliyor. Polis yetkilisi Kyle Aya, Arunaçal Pradeş eyaletindeki Kameng nehri üzerinde bulunan köprünün insanlar geçerken çöktüğünü söyledi. Çökme anında köprü üzerinde kadın ve çocukların da bulunduğunu belirten Aya, nehirden 28 kişinin yetkililer tarafından kurtarıldığını ifade etti. Aya, olayın meydana geldiği yerin Assam eyaletinin başkenti Gauhati'nin 500 kilometre kuzeyi olduğunu belirtti.