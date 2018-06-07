Nehir iyileşsin diye yüzlerce anne, sütünü sağıp yolladı; 500 litre birikti

Adana’da 7 yaşındaki Nehir Kumcu’nun beyninde 3 ay önce tümör tespit edildi. Ameliyat edilen Nehir’in sağ tarafı felç kaldı. Bir doktorun anne sütünün iyi geleceğini söylemesi sonrasında baba Hüseyin Kumcu sosyal medyadan yardım istedi. Bunun üzerine Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce anne sütünü sağıp Nehir'e gönderdi. Hüseyin Kumcu, 500 litre süt biriktiğini belirtti.

Bir doktor önerdi

Posta'da yer alan habere göre bir doktor, baba Hüseyin ve anne Hatice Kumcu’ya “Bu tür vakalarda anne sütü çok iyi geliyor” dedi. Anne sütü bulamayan Hüseyin Kumcu sosyal medyadan yardım istedi.

500 litfe süt birikti

Nehir’in dramına sessiz kalmayan yüzlerce anne torba torba anne sütü göndermeye başladı. Pek çok anne “Süt taze olsun, gelip ben emzireyim” diye teklifte bulundu. Hüseyin Kumcu şöyle konuştu:

“Şu ana kadar 500 litre anne sütü birikti. Sütleri derin dondurucuya koyduk. Nehir günde 1 litre içiyor.”

Hızla iyileşiyor

Hüseyin Kumcu şöyle devam etti:

“Anne sütü işe yaradı. Nehir, sağ elini ve sağ gözünü hiç oynatamıyordu, şimdi oynatabiliyor. Anneler her gün arayıp sağlığını soruyor. Nehir’in artık çok sayıda süt annesi ve süt kardeşi var. Bu, hiçbir çocuğun sahip olamayacağı bir şey. Annelerimize minnettarız.”