Negredo: Sözlerim yanlış anlaşıldı

Beşiktaş’a tranfer olduktan sonra “35 gol atarım” diyen İspanyol santrafor Alvaro Negredo, “Fazla süre alamadım. Şu anda arkadaşlarım iyi iş çıkarıyor yapacağım tek şey, çalışmak” dedi.

İspanyol futbolcu, ülkesinden Marca gazetesine yaptığı açıklamada, bu sezon oynadığı maçlarda sadece 1 gol atabildiğinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

“Fazla süre alamadım. Kabul edelim ki, biz futbolcular benciliz ve hep daha fazla oynamak isteriz, ancak şu anda takımda forma giyen arkadaşlarım iyi iş çıkarıyor ve goller atıyorlar. Benim yapabileceğim tek şey, daha çok çalışmak ve bu durumu değiştirmek.”

Şampiyon bir takıma geldiğini kaydeden Negredo, “Futbol kariyerimde yeni bir tecrübe yaşıyorum. Buraya geldiğim ilk günden bu yana sokaktaki insanlar, büyük bir takıma geldiğimi söylüyorlar. Hem benden hem de takım arkadaşlarımdan büyük beklentileri var. Mükemmelliyetçiler, orta noktası yok. Ya iyisin, ya da kötüsün. Bu deneyimi yaşadığım için mutluyum” diye konuştu.

Siyah beyazlı taraftarları da öven Alvaro Negredo, “Sevilla ve Valencia gibi ciddi tribünleri olan takımlarla da oynadım, ancak Beşiktaş taraftarını gören ve hisseden, yanına bile yaklaşamayacağını söyler. Yaşamadan bilemezsiniz” ifadesini kullandı.