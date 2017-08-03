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Spor

Negredo resmen Beşiktaş'ta!

Siyah-beyazlılar, golcü transferinde mutlu sona ulaştı

03 Ağustos 2017 03:21

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol golcü Alvaro Negredo resmi imzayı attı, siyah-beyazlı yöneticilerden Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Yıldız futbolcu, 18.48'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi:

İspanyol ekip Valencia, resmi sitesi üzerinden Negredo'nun Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başlandığını, transferin bonservis alınarak gerçekleşeceğini duyurdu, açıklama şöyle:

"Alvaro Negredo Sanchez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Valencia ile görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İspanyol golcü için Valencia ekibine 2.5 milyon Euro boservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlı yönetim bu bedeli 2020 yılına kadar 7 taksitle ödeyecek. Alvaro Negredo da siyah-beyazlı takımla 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalarken ilk yıl 4.2 milyon Euro ikinci yıl ise 4 milyon Euro garanti ücret alacak.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da, sosyal medya hesabı üzerinden İspanyol golcünün 'kartal pençesi' yaptığı fotoğrafı, "Hayırlı olsun. Hoşgeldin Beşiktaş'a" mesajıyla paylaştı.

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