Negredo beklenen patlamayı yapamadı   

Şenol Güneş İspanyol golcüye şans vermeye devam edecek



Beşiktaş\'ın sezon başında Valencia\'dan transfer ettiği Alvaro Negredo henüz beklediği patlamayı yapamadı.

Beşiktaş\'a geldiğinden bu yana sadece K.Karabükspor ve Trabzonspor maçlarında ilk onbirde oynayan Negredo, diğer maçlarda da son anlarda oyuna girdi ve Lig\'de toplam 210 dakika süre aldı. Şampiyonlar Ligi\'nde de sonradan oyuna giren İspanyol golcü burada da 27 dakika sahada kalabildi. Süper Kupada Atiker Konyaspor\'a karşı son 29 dakika oyuna dahil olan Negredo böylelikle çoğu sonradan olmak üzere 10 maçta toplam 266 dakika forma şansı buldu ama golle tanışamadı.

Cenk Tosun\'un da yüksek formu karşısında yedek santrafor konumuna düşen Negredo görev aldığı maçlarda gol atma başarısını gösteremeyince Trabzonspor maçındaki sinirli tavırları ile dikkat çekti. Maç içinde oldukça olumlu hareketlerde bulunan ve bir topu da direkten dönen İspanyol santraforun oyundan çıktıktan sonra yedek kulübesini tekmelemesi farklı şekillerde yorumlansa da Lens\'in attığı gole ilk sevinen futbolcu olması bir önceki sinirli hareketlerinin oynama hırsına bağlanmasını sağladı.

Buna karşın takımın birinci santraforu konumuna yükselen Cenk Tosun ligte 5, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupada da 3 olmak üzere 8 karşılaşmaya ilk onbirde başladı.Sonradan oyuna girdiği Trabzonspor maçı ile birlikte 9 maçta toplam 686 dakika süre alan Cenk Tosun 2\'si lig biri Şampiyonlar Ligi biri de Süper Kupa olmak üzere 4 gol attı.Cenk Tosun ayrıca A Milli Takım\'ın Hırvartistan\'ı 1-0 yendiği ve yarışa tutunduğu kritik karşılaşmanın tek golünü de atma başarısını gösterdi.

ŞENOL GÜNEŞ İSPANYOL GOLCÜYE ŞANS VERMEYE DEVAM EDECEK

Teknik direktör Şenol Güneş ise iki santraforundan da mümkün olduğunca fazla verim almak ve onları sürekli hazır halde tutmak için çaba gösteriyor. Negredo\'nun sadece hazırlık maçlarında oynamasının moralini daha da azaltacağını da düşünen Güneş,fırsat buldukça İspanyol oyuncuyu ilk onbire koymaya çalışıyor ve sezon içerisinde de bir çok maçta Cenk ve Negredo\'yu değişmeli olarak oynatacağının sinyallerini veriyor.Trabzonspor maçında da bu düşüncesini ortaya koyan tecrübeli teknik adamın Negredo\'yu hem hazır tutmak hem de maç konsantrasyonunu yükseltmek için sahaya sürdüğü öğrenildi.

Bilindiği gibi geçen sezon istenilen performansı gösteremeyen Vincent Aboubakar da tepki görmesine rağmen Şenol Güneş tarafından oynatılmış ve sezonun ligin ikinci yarısının kahramanı olmuştu.

ALİ DANAŞ, İSTANBUL-DHA

