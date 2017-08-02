Negredo artık Beşiktaşlı!

Beşiktaş'ın dün Alvaro Negredo transferi için görevlendirdiği menajer Ahmet Bulut'un görüşmelerden olumlu sonuç çıkarması üzerine, siyah-beyazlı yöneticilerden Umut Güner transferi sonlandırmak için İspanya'ya gitti ve Beşiktaş, İspanyol golcüyü bonservisi ile kadrosuna dahil etti.

Alınan bilgilere göre Beşiktaş, 31 yaşındaki golcü futbolcuya 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme önerecek ve siyah-beyazlıların kasasından bonservis için 3 yıl vadeli olarak 2 milyon Euro civarı bir para çıkacak. Yıldız oyuncu da yıllık 4.5 milyon Euro kazanacak.

Dünyaca ünlü forvetin, Valencia tesislerine giderek takım arkadaşlarıyla vedalaştığı ve Beşiktaşlı yöneticilerle son görüşmeyi gerçekleştirerek resmi imzayı atacağı öğrenildi.

BiPSpor'un haberine göre; Beşiktaş'ın her konuda anlaşma sağladığı İspanyol golcü, yarın İstanbul'a gelecek.