Negredo adım adım Beşiktaş'a!

Yeni sezon için transferde forvete öncelik veren Beşiktaş'ın, 31 yaşındaki santrfor Alvaro Negredo ve kulübü ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü. Aboubakar, Babacar ve Gignac gibi isimlerle de temas halinde olan siyah-beyazlılarda son kararı verecek isim teknik direktör Şenol Güneş.

BeINSports'un haberine göre; Beşiktaş'a Alvaro Negredo transferinden iyi haber geldi.

Valencia, Negredo'yu bedelsiz kiralaması için siyah beyazlılara onay verdi. Golcü futbolcu La Liga Santander ekibinden yılda 4.2 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş ise bonservis bedeli ödemeyeceği için 3.5 milyon Euro'nun üzerinde yıllık maaş ödemeye hazır.

Negredo'nun da Beşiktaş'a transfer olmaktan yana bir şüphe duymaması ve transfere yeşil ışık yakmasından sonra tüm gözler Şenol Güneş'e çevrildi.



Güneş, Negredo hamlesine onay verirse 31 yaşındaki golcü Beşiktaş ile sözleşme imzalayacak.