Nefretin yüzleri: Homofobik Türk çeteye İngiltere'de ceza yağdı

T24 Haber Merkezi

İngiltere'de yaşayan 9 kişilik Türk çetesi, bir gece kulübünden çıkan eşcinsellere asitle saldırdı. 5 Mayıs 2018'de arabalarında bekleyen Türk çete üyeleri kulüpten çıkan bazı kişilere fiziksel şiddet uyguladı, suratlarına asit sıktı ve ardından homofobik sloganlar atarak olay yerinden kaçtı. "Hackney mahallesini yönettiklerini" iddia eden çete üyeleri, tutuklandı ve toplam 60 sene hapis cezasına çarptırıldı.

Polisin yayınladığı videoda çete üyelerinden Hüseyin Önel'in kulüpten çıkanlara kendini korumak için ağzını kapayarak bir sıvı spreylediği görülüyor. Diğer çete üyeleri kaçmaya çalışan insanlara yumruk ve tekme atıyor. Mehmet Tekağaç ise suratına gelen "tehlikeli madde" sebebiyle sermsemlemiş ve gözleri kapalı bir şekilde dengesiz duran kişiye bir yumruk atıyor.

Daily Mail'in aktardığına göre çete üyeleri bir kişinin saldırıyı kameralara çektiğini fark edince o kişiye saldırdı. Saldırıyı kameraya alan kişinin göz çukuru kırıldı ve gözlerinde kimyasal yanıklar oluştu.

Saldırıyı gerçekleştiren Türk çete saldırının ardından arabaya binip kaçarken homofobik sloganlar attı ve "Hackney'i biz yönetiyoruz" dediler.

Polis tarafından gözaltına alınan homofobik çeteciler, mahkeme tarafından suçlu bulunup tutuklandı.

Çetecilerin isimleri ve aldığı cezalar şöyle:

- Hüseyin Önel: Tehlikeli madde ile ağır fiziksel zarar vermekten 17 yıl hapis cezası.

Mehmet Tekağaç (30): Tehlikeli madde ile ağır fiziksel zarar vermekten 14.5 yıl hapis cezası.

Onur Ardıç (27): Tehlikeli madde ile ağır fiziksel zarar vermekten 14 yıl hapis cezası.

Güven Ulaş (20): Şiddet ile düzeni bozmaktan 30 ay hapis cezası.

Mustafa Kızıltan (30): Şiddet ile düzeni bozmaktan 3 yıl, tehlikeli biçimde araba kullanmaktan 9 ay hapis cezası.

Serkan Kızıltan (22): Şiddet ile düzeni bozmaktan 18 ay hapis cezası.

Ümit Kaygısız (21): Şiddet ile düzeni bozmaktan 28 ay hapis cezası.

Yaşam Erdoğan (24): Şiddet ile düzeni bozmaktan 18 ay hapis cezası. Cezası iki yıl ertelendi.

Turgut Adakan (23): Şiddet ile düzeni bozmaktan 18 ay hapis cezası. Cezası iki yıl ertelendi.

Dava ile ilgilenen Dedektif David Leitner, saldırganlara karşı hiçbir karşı provokasyon olmadığına dikkat çekerken artık tehlike yaratan bu kişilerin Londra sokaklarından uzun bir süre uzak kalacaklarını belirtti.