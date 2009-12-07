Nefret edilen hakem Beşiktaş'ın maçında

T24 - Fransız yıldız Henry’nin topu eliyle düzeltip attırdığı golü geçerli sayan ve büyük bir skandala imza atıp Horozlara Dünya Kupası kapısını açan Martin Hansson, siyah beyazlıların maçına çıkacak.



Beşiktaş için Avrupa adına “Ya tamam ya devam” niteliği taşıyan hayati CSKA Moskova maçını, birkaç hafta önce büyük bir skandala imza atan Martin Hansson yönetecek. Yarın akşam İnönü Stadı’nda Rus ekibini ağırlayacak olan siyah beyazlıların kaderi bir anlamda, Fransa-İrlanda maçındaki yönetimi ve kararlarıyla tüm dünyanın nefretini kazanan İsveçli hakemin çalacağı düdüklerde olacak.



Fransa ile İrlanda arasında oynanan ve 1-1 biten Dünya Kupası play-off eleme maçının uzatma dakikalarında Henry’nin topu eliyle indirip, Gallas’a attırdığı golü süzemeyerek Horozlara adeta Güney Afrika kapısını açan İsveçli bu kararıyla şimşekleri üzerine çekmiş ve yoğun eleştiriler almıştı.



Tehdit edildi



Olayların ardından İrlandalı fanatikler tarafından tehdit edilen İsveçli hakem ülkesinde yayın yapan Radio Blekinge’ye, “Umarım bu hatamın ardından hayatta kalabilirim” demişti.



Düdüğünü asmayı bile düşünen Hansson ise bu maçın ardından uluslararası arenada Beşiktaş için büyük önem taşıyan CSKA Moskova maçına verildi. İnönü Stadı’nda yarın oynanacak ve saat 21.45’te başlayacak karşılaşmada Hansson’un yardımcılıklarını Henrik Andren ve Stefan Wittberg yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Ingvarsson.



