Nefesler tutuldu, gözler sezonun ilk derbisi için Atatürk Olimpiyat'a çevrildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam 19:00'da oynanacak derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. İki takımda muhtemel 11'ler hemen hemen şekillendi.

Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk edecek. Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonunun ilk derbisini Halsi Özkahya yönetecek. Derbide yardımcı hakemler olarak Baki Tuncay Akkın ve Hakan Yemişken, dördüncü hakem olarak Özgür Yankaya, ilave yardımcı hakemler olarak da Ali Palabıyık ve Süleyman Abay görev yapacak.

Fenerbahçe'de Josef de Souza tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü. Brezilyalı yıldızın derbi maçında oynayamayacağı belirtildi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmana sarı-lacivertli futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı ifade edildi. Antrenmanın dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi. Sakatlığı devam eden Josef de Souza'nın tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü kaydedildi. Sarı-lacivertliler derbinin hazırlıklarını tamamlayarak Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Taraftarlar takıma moral verdi

Derbi maç öncesi son antrenman başlamadan tesislere gelen Fenerbahçeli taraftarlar, takıma moral verdi. Antrenman öncesinde tesislere gelen çok sayıda sarı-lacivertli taraftarın, meşaleler eşliğinde "Şampiyon Fenerbahçe" tezahüratı yaparak, takıma destekte bulunduğu ifade edildi. Taraftarların teknik heyet ve futbolculara baklava ikram ettiği belirtildi.

Oğuzhan geliyor, Quaresma kulübeye

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Oğuzhan Özyakup orta sahada Atiba'nın yanındaki yerine geçerken Gençlerbirliği maçındaki performansı tartışmalara sebep olan Quaresma'nın da derbiye kulübede başlaması bekleniyor.



İşte Beşiktaş'ın muhtemel kadrosu:

Tolga - Beck, Rhodolfo, Ersan, Tosic - Oğuzhan, Atiba - Gökhan, Sosa, Olcay Gomez

Markovic ve Kjaer sahada

Sarı lacivertlilerde ise sakatlığı geçen Kjaer'in defansta Alves'in yanındaki yerini alması bekleniyor. Bursaspor maçındaki performansı beğeni toplayan yeni transfer Markovic'in ise derbide ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu:

Volkan - Şener, Kjaer, Alves, Hasan Ali - Mehmet Topal, Meireles, Ozan - Markovic, Van Persie, Nani