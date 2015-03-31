Nefesler tutuldu, gözler Lozan’da



Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 12 yıldır yürütülen nükleer müzakerelerde sona gelindi. Tarafların çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması için belirlediği süre bu gece yarısı doluyor. İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden müzakerelerde yetkililer bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri sürenin uzatılabileceği sinyalini verirken, diğer ülkeler zamanında uzlaşmaya varılması yönündeki kararlılıklarını ifade ettiler.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, müzakerelerin ‘kritik' bir aşamada olduğunu söyledi. Bakan, sonuca ulaşmak için her şeyi deneyeceklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise dün görüşme salonunu terk ettiği, ‘uzlaşmaya dair gerçekçi bir ihtimal' belirmesi halinde yeniden Lozan'a döneceği bildirildi.

Bugün çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması halinde, haziran ayı sonuna kadar anlaşmanın teknik detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Batı, uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürüten İran'ın nükleer enerjiyi sadece sivil amaçlarla kullanmasını sağlamaya ve atom bombası üretmesini engellemeye çalışıyor. Tahran bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Amerikalılar ‘evet' diyor

Washington Post gazetesi ve Amerikan ABC kanalı tarafından yaptırılan bir ankete göre, Amerikan vatandaşlarının yüzde 59'u İran'la anlaşmaya varılmasını destekliyor. Ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si, Demokratların üçte ikisi, herhangi bir partiyi desteklemeyenlerin ise yüzde 60'ı uzlaşma sağlanmasından yana.