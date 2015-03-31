T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Nefesler tutuldu, gözler Lozan’da

Altılar Grubu ülkeleri ile İran’ın, İran’ın nükleer programına dair Lozan’da yürüttükleri müzakerelerin bugün son günü. 12 yıldır süren görüşmelerden bir sonuç çıkıp çıkmayacağı merakla bekleniyor.

31 Mart 2015 12:09


Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 12 yıldır yürütülen nükleer müzakerelerde sona gelindi. Tarafların çerçeve anlaşması üzerinde uzlaşmaya varılması için belirlediği süre bu gece yarısı doluyor. İsviçre'nin Lozan kentinde devam eden müzakerelerde yetkililer bir araya geldi. Amerika Birleşik Devletleri sürenin uzatılabileceği sinyalini verirken, diğer ülkeler zamanında uzlaşmaya varılması yönündeki kararlılıklarını ifade ettiler.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, müzakerelerin ‘kritik' bir aşamada olduğunu söyledi. Bakan, sonuca ulaşmak için her şeyi deneyeceklerini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ise dün görüşme salonunu terk ettiği, ‘uzlaşmaya dair gerçekçi bir ihtimal' belirmesi halinde yeniden Lozan'a döneceği bildirildi.

Bugün çerçeve anlaşma üzerinde uzlaşmaya varılması halinde, haziran ayı sonuna kadar anlaşmanın teknik detaylarının netlik kazanması bekleniyor. Batı, uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürüten İran'ın nükleer enerjiyi sadece sivil amaçlarla kullanmasını sağlamaya ve atom bombası üretmesini engellemeye çalışıyor. Tahran bunun karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.

Amerikalılar ‘evet' diyor

Washington Post gazetesi ve Amerikan ABC kanalı tarafından yaptırılan bir ankete göre, Amerikan vatandaşlarının yüzde 59'u İran'la anlaşmaya varılmasını destekliyor. Ankete göre Cumhuriyetçilerin yüzde 47'si, Demokratların üçte ikisi, herhangi bir partiyi desteklemeyenlerin ise yüzde 60'ı uzlaşma sağlanmasından yana.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Altılar GrubuLozanMilletler Güvenlik KonseyiAlmanyaBirleşik DevletleriDışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierDışişleri Bakanı Sergey LavrovPostAmerikan ABCAmerikanCumhuriyetçilerinDemokratlarınWelle Türkçe dpa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24