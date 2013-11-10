Nefesler tutuldu, Fenerbahçe Galatasaray derbisi bekleniyor

Lider Fenerbahçe ile haftaya dördüncü sırada giren son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak dev maçı FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Kemal Yılmaz, ilave yardımcı hakemleri olarak da Süleyman Abay ve Deniz Çoban görev alacak.

Fenerbahçe’nin sahaya Volkan, Gökhan, Alves, Egemen, Caner, Emre, Mehmet Topal, Meireles, Sow, Webo ve Kuyt 11’iyle çıkması bekleniyor. Galatasaray’ın muhtemel 11’iyse Eray, Eboue, Semih, Chedjou, Riera, Melo, Selçuk, Aydın, Bruma, Burak ve Drogba şeklinde.

Süper Lig'de 10. haftayı Fenerbahçe 25 puanla lider, Galatasaray ise 19 puan ve gol averajıyla dördüncü sırada tamamladı.

Derbiyi büyük taraftar desteği altında oynayacak lider Fenerbahçe, rakibini yenerek aradaki puan farkını 9'a çıkarmak amacında. Kadıköy'de 14 yıla yakın süredir maç kazanamayan Galatasaray ise taraftar desteğinden yoksun mücalede edeceği derbide bu şanssızlığına son vererek, zirve yarışında puan farkını 3'e indirmeyi hedefliyor.

Galatasaray’da önemli eksikler var

İki takımın teknik direktörleri Ersun Yanal ile Roberto Mancini'yi Türkiye'de ilk kez karşı karşıya getirecek dev maç öncesi Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Alper Potuk forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise uzun süreli sakatlığı bulunan Hamit Altıntop'un yanı sıra, Fernando Muslera ile Wesley Sneijder'in sakatlıkları nedeniyle derbide forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Gökhan Zan ve kaleci Ufuk Ceylan'ın da sakatlıkları bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam derbi maçta lider Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray, galibiyeti hedefliyor.

Sarı-kırmızılı takım, 14 yıla yakın süredir deplasmanda yenemediği Fenerbahçe'yi mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Süper Lig'de geride kalan 10 haftada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Galatasaray 19 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Çıktığı 10 maçtan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 25 puanla zirvede bulunuyor.