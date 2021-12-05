Nefes kesen Suudi Arabistan GP'de kazanan Lewis Hamilton!

Suudi Arabistan GP'de inanılmaz anlar yaşandı. Yarışın 38. turunda şampiyonluk için başa baş mücadele eden Hamilton ile Verstappen çarpıştı. Lewis Hamilton, Max Verstappen'in ikinci bitirdiği Suudi Arabistan GP'sini kazandı ve şampiyonluk sezonun son yarışına kaldı.

Formula 1 GP Suudi Arabistan Grand Prix’te inanılmaz anlar yaşandı… Yarış severlerin nefeslerini tuttuğu heyecan dolu Formula 1 yarışında Verstappen ile Hamilton arasındaki şampiyonluk yarışı bambaşka bir boyuta taşındı. Yarış öncesi aralarında 8 puanlık fark bulunan ikili tarihe geçecek sezonda son yarışlar öncesi birbirine girdi.

Red Bull pilotu Max Verstappen ile Mercedes pilotu Lewis Hamilton arasında yarış alev aldı. Hamilton, Verstappen’e arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hamilton’un aracının ön kanadı kırıldı. Kazanın hemen ardından Lewis Hamilton yaptığı anonsta “O tam bir çılgın! Önümde fren testi yaptı!” ifadelerini kullandı.

Max Verstappen’e pist sınırlarını ihlal edip kendine avantaj sağladığı için beş saniye ceza verildi. Lewis Hamilton, hasarlı ön kanadıyla yarıştaki en hızlı turu attı. Hamilton, Verstappen’i 43. turda pist üzerinde geçip yarışın liderliğine oturdu.

Nefes kesen Suudi Arabistan GP’de kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu ve sıralama şu şekilde oluştu:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Max Versappen (Red Bull Honda)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Yarışın en hızlı tur puanı da Hamilton’a gitti.

Son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi. Sezonun final yarışı Abu Dhabi Grand Prix’sinde 12 Aralık’ta gerçekleştirilecek.