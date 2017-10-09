Nefes borusuna leblebi kaçan kadın hayatını kaybetti

SUNGURLU(Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Sungurlu İlçesi\'nde, epilepsi hastası 31 yaşındaki Hikmet Peşmen, nefes borusuna kaçan leblebi nedeniyle hayatını kaybetti.

Olay, Sungurlu\'ya bağlı Arifegazili Köyü\'nde meydana geldi. Epilepsi hastası, 2 çocuk annesi Peşmen, evinin mutfağında leblebi yediği sırada birden fenalaştı. Epilepsi nöbetine yakalanandığı belirtilen kadının boğazına leblebi kaçtı. Peşmen\'in nefes borusuna kaçan leblebiyi çıkaramayan yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından 31 yaşındaki Peşmen, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hikmet Peşmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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