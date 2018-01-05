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Nefes borusuna fasulye kaçan Fatih'in ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

Nefes borusuna fasulye tanesi kaçtığı için 2 hastane götürülen 2 yaşındaki Fatih Çimen taburcu edildikten bir gün sonra hayatını kaybetmişti

05 Ocak 2018 17:05

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Beneklitaş köyünde, Fatih Çimen'in (2) boğazına kaçan fasulye tanesi nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, minik Fatih'in kaldırıldığı Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nden Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği, burada yapılan tetkikler sonucunda patolojik bulgulara rastlanmadığı belirtilerek, taburcu edildiği ve 1 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. 

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Bakanlık: İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı


Sağlık Bakanlığı, minik Fatih'in ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Hayatını kaybeden 2 yaşındaki hasta 2 Ocak tarihinde Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisine şiddetli öksürük şikayeti ile başvurmuştur. Burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda 'solunum yolunda yabancı cisim' tanısıyla 3. basamak sağlık hizmeti sunan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Hasta, burada yapılan tetkikler sonucunda patolojik bulgulara rastlanmadığı belirtilerek taburcu edilmiştir. Bir gün sonra da fenalaşarak maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüz inceleme başlatmıştır. Hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. 

Öte yandan Fatih Çimen'in yapılan otopsisinde, nefes borusunda fasulye tanesi bulunduğu ve oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Çimen ailesi, cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, minik Fatih'in ailesi ile çocuğun götürüldüğü hastanelerin sağlık personelinin bilgilerine başvuracaklarını ve otopsi tutanaklarını inceleyeceklerini belirtti.

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