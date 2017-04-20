Nef, Barcelona'ya sponsor oldu

Nef'ten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Galatasaray'ın ana sponsorluğunu üstlenen şirket, şimdi de Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden Barcelona'ya sponsor oldu.

Nef, 50 milyonu aşkın taraftarı ile Avrupa'nın en fazla taraftarına sahip spor kulüplerinden Barcelona ile 18 Nisan'da sponsorluk anlaşması imzaladı.

Nef yönetimi, sponsorluk ile hem Avrupa stratejilerini pekiştirmeyi amaçlıyor hem de Türkiye’nin hikayesini dünyaya anlatmayı hedefliyor.

Nef yönetimi, sponsorluğa ilişkin detayları mayıs ayında İstanbul'da açıklayacak.