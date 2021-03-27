Nedim Türkmen yazdı: Türk Lirası mevduatta stopaj kaldırılacak mı?

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, “Türk Lirası mevduatta stopaj kaldırılacak mı?” sorusuna yanıt verdiği bugünkü yazısında, “Ekonomiye güven duyulmadığı sürece stopaj oranının döviz hesaplarını azaltmadığı görüldü. Bu durumda 1 yıl vadeli TL mevduatlarda kaldırılması beklenebilir” dedi.

“Ülkemizde, dolarizasyonu TL mevduata uygulanan tevkifatı düşürerek ve döviz tevdiat hesaplarına uygulanan stopajı artırarak engellemenin mümkün olmadığı, 3 yıllık süreçte net bir şekilde ortaya çıkmıştır” görüşünü ifade eden Türkmen devamında şunları kaydetti:

“Tasarruflarını yabancı para cinsinden muhafaza etmeye çalışan vatandaşlarımız ve şirketlerimiz; enflasyonun altında faiz geliri elde ederek, tasarruflarının reel olarak azalmasını kabul etmemişlerdir. Tasarruflarını bankalarda döviz cinsi mevduat olarak tutan vatandaşlarımız ve şirketlerimiz, ekonomi yönetimine güven duymamaları ve zaten döviz tevdiat hesaplarından faiz beklentileri olmadığı için, döviz tevdiat hesabı tutarı 234 milyar dolara ulaşmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 2019 yılı Faaliyet Raporu'nda; 2019 yılında TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden, 18 milyar 958 milyon TL kaynakta kesinti yapıldığı görülmektedir (2020 yılı verileri henüz açıklanmamıştır).

Ülkenin bugünkü siyasi ve ekonomik şartlarında, tevkifat oranlarının yükseltilmesi ya da düşürülmesinin, ekonomiye güven duyulmadığı sürece bir etkisinin görülmediği hatta dolarizasyonu daha çok artırdığı gerçeği karşısında, vadesi 1 yıla kadar olan TL mevduat hesaplarına tevkifat uygulanmaması beklenebilir. Tevkifat alınmamasının bile çok sınırlı etkisi olmakla birlikte, bir deneyip görmekte fayda var.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.