Nedim Türkmen: Son 18 yılda 2 trilyon 269 milyar dolar vergi tahsilatı yapıldı; yüzde 22'si faize, yüzde 13'ü yatırımlara gitti

Sözcü yazarı Nedim Türkmen son 18 yılda yapılan 2 trilyon 269 milyar dolar vergi tahsilatının yüzde 22'si faize, yüzde 13'ü yatırımlara, kalan yüzde 65’in de cari transferler, personel giderleri ve sosyal güvenlik devlet primlerine ile diğer giderlere harcandığına dikkati çekti.

Sunduğu vergi tahsilatlarıyla okurlarına, “Bu tahsilatlara rağmen neler yapılmadığını, düşünmenizi sağlamak istiyorum” diye seslenen Türkmen, ayrıca, “Devleti küçülteceğiz diye yola çıkanların, 31 Mart 2021 tarihi itibari ile kamu personeli sayısını 4.813.474'e çıkardıklarını da söylemeden geçemeyeceğim. Kadroları liyakatsiz yandaşlarla doldurup, maaşları sizin verginiz ile ödüyorlar” diye ekledi.

Türkmen yazısında şu tabloya yer verdi:

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