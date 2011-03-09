-NEDİM ŞENER'İN TUTUKLULUĞUNA İTİRAZ İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Nedim Şener'in avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen Şener'in avukatı Nurcan Çalışkan, tutukluluğa itirazlarını içeren dilekçesini İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine verdi. Dilekçede, tutuklama sebeplerinin yerinde olmadığı ve savunma hakkının kısıtlandığı savunularak Şener'in tahliyesine karar verilmesi istendi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararına yapılan itiraz, aynı mahkemenin heyetince değerlendirilecek.