-NEDİM ŞENER'İN EVİ DE ARANIYOR İSTANBUL (A.A) - 03.03.2011 - Prof. Dr. Yalçın Küçük, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu bazı kişilere ait adreslerdeki aramanın, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapıldığı öğrenildi. Alınan bilgiye göre, Odatv ve yöneticilerinin evlerinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen belgeler çerçevesinde, Prof. Dr. Yalçın Küçük, gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener'in de aralarında bulunduğu bazı kişilere ait adreslerdeki aramalar sürüyor.