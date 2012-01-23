Nedim Şener'in eşine sorusu, salondakileri duygulandırdı

T24 - Odatv davası duruşmasının başlangıcında, salona alınan gazeteci Nedim Şener'in eşine dönerek, "Kızımız Vecide'nin karnesi nasıl?" diye sorması salondakileri duygulandırdı.



''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Odatv'de yapılan aramalar sonrasında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın'ın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 14 sanık hakkında açılan davaya devam ediliyor.



Bugünkü duruşmada Nedim Şener'in eşine dönerek sorduğu 'Kızımız Vecide'nin karnesi nasıl?' sorusu salondakilere duygusal anlar yaşattı. Duruşmada söz almak isteyen Nedim Şener, "Savunmam eksik kalmış. Bir önceki duruşmada kısa kesmek zorunda kalmıştım. Devam etmek isterim" dedi.



Bir önceki duruşmada tutukluluk kararı sanıklar adliye sarayının nezarethanesinde bekletilirken avukatlara açıklanmıştı. Yalçın Küçük bu duruma itiraz etti. Küçük, "Kararın yüzümüze okunmaması hukuka aykırıdır. 50-60 yıldır yargılanırım. Kararın yüzümüze okunması lazım" diye konuştu.



Yalçın Küçük savunmasında ''Ben Yalçın Küçük'üm. Beni 100 yıl mahkum edin bir şey demiyorum. Bana layık olan bir duruşma istiyorum'' ifadelerini kullandı.





