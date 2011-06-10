-NEDİM ŞENER'İN EŞİ DURUŞMA ÖNCESİ AĞLADI İSTANBUL (A.A) - 10.06.2011 - Gazeteci Nedim Şener ile eski Milliyet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Hasan Çakkalkurt'un Adalet Bakanlığınca yürütülen bir soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği ve haberde adı geçen bir hakimi rencide edici ifadeler kullanarak hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı gazeteci Nedim Şener katıldı. Duruşmayı, Şener'in eşi Vecide Şener ile çok sayıda gazeteci arkadaşı da izledi. Duruşmada savunmasını yapan sanık Nedim Şener, suça konu yazının sahibi olduğunu, gerek şahsının gerekse yazının yayımlandığı gazetenin kişilerin rencide olmamasını gözettikleri için haberde geçen isimleri açık olarak değil, kısaltarak yazdığını belirtti. Şener, habere dayanak olan belgelerde isimlerin açık olarak yazılı bulunduğunu, kendisinin isimleri kısalttığını dile getirerek, şunları söyledi: ''Bakırköy Adliyesinde adının kısaltması F.A. olan başka hakimler de bulunmasına rağmen müdahil alınganlık göstererek, hakkımda şikayetçi olmuş. Ayrıca haberin yayın tarihi nisan ayı, rüşvet operasyonunun ise ekim ayında yapıldığı gözetildiğinde, benim gizliliği ihlal etmiş olmadığım da ortadadır.'' Sanık Nedim Şener'in avukatı Yücel Döşemeci, müvekkilinin suça konu yazıda özellikle ''A.Aydın'' sahte adıyla imzalı ihbar mektubundan bahsettiğini, bu mektubun ciddiye alınıp alınmayacağı konusunu da kamuoyuna bıraktığını ifade etti. Döşemeci, ''Müvekkilim elindeki bilgilere göre isimler açık olmasına rağmen, isimleri haberinde kısaltmıştır. Bu durum, müvekkilimin hakaret kastının bulunmadığını gösteriyor'' dedi. Hakim Rüveyde Çakmak Kaner, sanık Hasan Çakalkurt'un dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma öncesinde Nedim Şener'in eşi Vecide Şener'in ağladığı görüldü. Gazetecilere Özgürlük Platformu ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti adına açıklama yapan cemiyet üyesi Ahmet Özdemir, Nedim Şener hakkındaki 10 davadan birinin daha bugün görüldüğünü belirterek, ''Büyük bir ihtimalle bu davadan da beraat edecek. Arkadaşlarımızın duruşmalarına Gazetecilere Özgürlük Platformu adına katılmaya devam edeceğiz'' dedi. -İDDİANAME- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Nisan 2010 tarihinde Milliyet gazetesinin 8. sayfasında yayımlanan ''Fuar yeri kavgası, rüşvet soruşturmasına dönüştü'' başlıklı haberin bütünüyle incelendiğinde, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının yaptığı soruşturmanın gizliliğini ihlal eder nitelikte olduğu belirtiliyor. Haberde adı geçen müşteki hakime karşı onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte ifadelerin kullanıldığı belirtilen iddianamede, Şener ve Çakkalkurt'un ''gizliliği ihlal etmek'' ve ''hakaret'' suçlarından 2 ile 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.