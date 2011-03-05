Nedim Şener'e gözaltında 50 soru soruldu!

T24

Meslektaşları gözaltına alınan gazetecileri köşelerinden destek verdi

Nedim Şener ve Ahmet Şık kimdir?

Aydın Engin yazdı: Tanımayanlar için Ahmet Şık

Ahmet Şık'ın eşi T24'e konuştu: İki hafta sonra geldiler

Gazeteciler ağızlarına bant takarak gözaltıları protesto etti

Bayraktar'ın ifadesi 15 dakika sürdü

Adliye önünde Şener ve Şık'a destek



Önce İklim Bayraktar çıkartıldı

Odatv Ankara temsilcisi yoğun bakımda

Ergenekon davası kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık Beşiktaş Adliyesi'ne adeta gizlenerek getirildi. Daha önce muvazzaf subay ve paşaların adliyeye getirildiğinde olduğu gibi güvenlik koridoru oluşturulurken, çevik kuvvet ekipleri adeta etten duvar ördü. Nedim Şener'in avukatının verdiği bilgilere göre Emniyet'te Şener'e yaklaşık 50 soru sordu. Sorular ağırlıklı olarak OdaTV'den çıktığı iddia edilen belgelerle ilgiliydi. "Ahmet Şık'la kitap yazdınız mı?", "Sabri Uzun'un kitabını siz mi kaleme aldınız?" gibi soruların yanında Şener'den çeşitli telefon görüşmeleriyle ilgili de bilgi alındı. Tutuklu yargılanan OdaTV çalışanı Barış Terkoğlu'yla yaptığı görüşmenin içeriği soruldu.Sözkonusu görüşmeye göre Terkoğlu'nun, Şener'i arayıp "İlk Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün gazeteci Alper Görmüş'e verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğu, Şener'in de "Ne düşünebilirim ki" dediği belirtildi.Emniyetteki sorgunun ardından Ahmet Şık ve Nedim Şener'e isnat edilen "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçu düştü. İki gazeteci şu anda savcılıkta sadece "Ergenekon terör örgütüne üye olma" suçu nedeniyle sorgulanacak."Ergenekon" soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan polis memuru Aydın Bıyıklı ile yazar İklim Bayraktar, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine getirildi.İklim Bayraktar ile Aydın Bıyıklı, saat 10.00’da hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye sokuldu. Bu sırada Aydın Bıyıklı’nın "Adalet yerini bulacak" dedi. İki sivil polis aracıyla getirilen şüpheliler İklim Bayraktar ile Aydın Bıyıklı’yı Ergenekon savcılarından Zekeriya Öz sorguladı.İklim Bayraktar’ın sorgusu yaklaşık 15 dakika sürdü. İklim Bayraktar, Savcı Zekeriye Öz’e yaklaşık 3 sayfa ifade verdi. İklim Bayraktar’ın ardından polis memuru Aydın Bıyıklı’nın ifadesine geçildi. Zekeriya Öz’e yaklaşık 5 dakika ifade veren Aydın Bıyıklı’ya "Operasyonda gözaltına alınan isimlere bilgi sızdırıp sızdırmadığının sorulduğu" öğrenildi.Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık adliyeye getirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şener ve Şık, saat 15.45’te Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Emniyete ait sivil plakalı bir minibüsle adliyeye getirilen Şener ve Şık, hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından içeri girdi. Şener ve Şık’ın soruşturma savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulanması bekleniyor.Şener ve Şık'ın adliyeye girişi sırasında, onlara destek için adliyeye gelenlerin "Nedim, Ahmet çıkacak, yine yazacak" diye bağırdığı görüldü.Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen yazar İklim Bayraktar ile polis memuru Aydın Bıyıklı ile ilgili işlemler tamamlandı. Bayraktar ve Bıyıklı, daha sonra, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Hâkim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alınan İklim Bayraktar ile Aydın Bıyıklı’nın, soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz’e ifade vermesi bekleniyor. Bu arada, adliye kapısından içeri girerken bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine Aydın Bıyıklı, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.Ergenekon soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan Odatv Ankara temsilcisi gazeteci-yazar A. Mümtaz İdil, hastaneye kaldırıldı.Uzun süredir yemek borusu kanseri teşhisi nedeniyle tedavi gören İdil, bu rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’a sorgulanmak üzere gönderilmemişti. Gözaltında tutulduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde rahatsızlandı. Gece İbni Sina Hastanesi’nin acil servisine kaldırılan İdil, göğüs hastalıkları bölümün tedaviye alındı.Mümtaz İdil’in yoğun bakımda olduğu bildirildi.