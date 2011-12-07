T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nedim Şener'e ''gizliliği ihlal'' davasında beraat İSTANBUL (A.A)

07 Aralık 2011 17:41

-Nedim Şener'e ''gizliliği ihlal'' davasında beraat İSTANBUL (A.A) - 07.12.2011 - Gazeteci Nedim Şener'in, ''Ergenekon soruşturmasının gizliliğini ihlal ettiği'' iddiasıyla yargılandığı davada, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar verildi.  Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Odatv davası'' kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener cezaevinden getirildi. Duruşmada son savunması sorulan Nedim Şener, ''Ergenekon'' soruşturması ile Hrant Dink cinayeti arasında bağlantı olduğunu gözler önüne sermek için dava konusu şemayı yayımladığını ifade ederek, ''Bu şemayı istihbarat teşkilatı hazırlamasına rağmen mahkemeye 'Hazırlamadık' diye beyanda bulundular. Ben kitapta yazdıktan bir yıl sonra bu şemalar, taraflarca 'Ergenekon' soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz'e sunuldu. Ancak Hrant Dink cinayeti ile 'Ergenekon' soruşturması birleştirilmedi'' dedi. Hrant Dink'in cinayeti davasında verdiği mütalaada savcının, cinayet ile ''Ergenekon'' yapılanması arasında bir ilişki olduğuna inandığını, ancak delillendiremediğini beyan ettiğini söyleyen Şener, şöyle konuştu:  ''Bu şemalar belki de davanın en güçlü delilleri ama araştırma yapılmadı. Bu suçtan cezalandırılmam halinde bu şemalar ilk kez hukuki zeminde meşru kılınacak. 'Dink cinayeti ile Ergenekon arasında bağlantı var' diyen başka bir Ergenekon sanığı bulamazsınız. Benim bu davada cezalandırılmam ya da beraat etmem önemli değil. Dink cinayetinin aydınlatılması önemlidir.'' Kendisine ceza verilecekse bunun hapis olmasını istediğini belirten Şener, ''Lütfen para cezasını geri çekin. Türk gazetecisi ölümden ve mahkumiyetten korkmaz. Gazetecilik para meselesi değildir. İnciniyorum'' dedi. Hakim Hasan Gülver, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Nedim Şener'in beraatine karar verdi. -İddianameden- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Şubat 2009 tarihinde Milliyet Gazetesinin 11. sayfasında yayımlanan ''Emniyet'ten İlginç Şema'' başlıklı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''Ergenekon'' soruşturmasıyla alakalı suçlu olarak gösterilen kişilere ait fotoğrafları basıp, kişileri suçlu olarak damgalanmalarına neden olunduğu ve gizliliğin şartlarına uyulmadığı belirtiliyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24