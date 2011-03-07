Nedim Şener'e bu sorular soruldu

T24

'Ergenekon terör örgütü' üyesi olmak suçlamasıyla dün saat 05.50’de tutuklanan gazeteci Nedim Şener’e emniyet ve savcılıkta 50 soru yöneltildi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Nedim Şener, M. Yılmaz isimli ihbarcının 6 Mayıs 2009’da gönderdiği elektronik posta üzerine 2009’da teknik takibe alındı. M. Yılmaz ihbarında, Şener’in Ergenekon’un propaganda biriminde çok gizli bir görevi olduğunu, verilen direktifler doğrultusunda haberler yaptığını iddia ediyordu. Emniyette susma hakkını kullanan Şener’e savcılıkta benzer sorular soruldu. Öncelikli sorular Nedim Şener’in yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgiliydi. Savcı özellikle Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’la yapılan görüşmelerin üzerinde durdu. Nedim Şener’in odatv yöneticisi Barış Terkoğlu ile yaptığı bir telefon görüşmesinden yola çıkan savcı, Soner Yalçın’la ilişkisini ve odatv’nin bilgisayarlarında bulunduğu öne sürülen belgeleri sordu. Şener’e yöneltilen sorulardan bazıları şöyle:“Haliç’te Yaşayan Simonlar” isimli kitabın yazılması ile ilgili sizin ne tür çalışmalarınız oldu? Hanefi Avcı ile nasıl bir işbirliği yaptınız?Sabri Uzun ile aranızda karşılıklı çok samimi bir ilişkinizin olduğu anlaşılmıştır. Aranızdaki bu samimi ve yakın ilişkinin, Haliç’te Yaşayan Simonlar kitabına benzer yaptığınız kitap çalışmasının Sabri Uzun ismi ile çıkarılmaya çalışmasındaki rolü nedir?Kitabın (Haliç’te Yaşayan Simonlar) içerisinde sizin fikirlerinize aykırı görüşler olduğu halde kitabın şiddetli savunucularından olmanız, odatv’de ele geçirilen notlarla birlikte değerlendirildiğinde, bu kitabın ikinci kısmının yazım aşamasında ciddi çalışmalarınızın olduğunu göstermektedir. Bu durumu nasıl açıklayacaksınız?Birinci Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından İsmail Yıldız’a ait hard diskte çıkan notlarda “Hanefi Avcı’nın Nedim Şener mahlasıyla (takma adıyla) Çakıcı ve Uzanlar hakkında kitap yazdığı” iddiası bulunuyor. Hanefi Avcı ile birlikte bir kitap çalışması yaptınız mı? Hanefi Avcı, Çakıcı ve Uzanlar hakkında kitap yazdı mı?27 Şubat 2011’de milletvekili İlhan Kesici’yle yaptığınız bir telefon görüşmesinde, “Bir gazeteci evinde tek bir CD tutmaz mı, bilgisayar bulundurmaz mı? Ama bunların hepsini çıkardım attım, evde bir tane Zeki Müren CD’si bile kalmadı. Bütün bilgisayarları attım” dediniz. Örgütsel veya illegal bir faaliyetiniz yoksa evinizdeki tüm dijital verileri yok etmenizin sebebi nedir?Telefon görüşmesi yaparken ‘Sabit telefona geçelim’ demenizin sebebi nedir? Sabit telefonla konuşmayı neden tercih ediyordunuz?(Uğur Dündar’la yaptığı bir görüşme hatırlatılarak) Görüşmede gizliliğe dikkat etmenizin sebebi edir?Hanefi Avcı’nın, Devrimci Karargâh terör örgütüne yönelik soruşturmada tutuklandıktan sonra kendisine mesaj attığı belirtilerek, “Eşi ve gönül ilişkisi olduğu bayandan hemen sonra ve sadece size mesaj atmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?