Nedim Şener'den yeni kitap

Oda TV davası kapsamında tutuklanan ve 375 gün tutuklu kalan gazeteci yazar Nedim Şener için tahliyesini bekleyen arkadaşları "Nedim yine çıkacak yine yazacak!" diye slogan atıyordu.

Nedim Şener tahliye oldu ve arkadaşlarının yüzünü kara çıkartmadı. Yeni kitabı haftaya piyasada.

Nedim Şener, adını kızının sorduğu sorudan alan kitabı Baba, Seni Neden Oraya Koydular?’da kendisini cezaevine götüren süreci anlatırken parmaklıklar arkasında yaşadıklarının ve mahkeme sürecinin bilinmeyen yönlerini de okurla paylaşıyor.

375 gün tutuklu kaldı



Nedim Şener 3 Mart 2011’de gözaltına alındı. "Bir yanlışlık var, gidip hemen halledip döneceğim" diye düşünüyordu. Ancak 7 Mart 2011’de girdiği Silivri Cezaevi’nden 12 Mart 2012’de çıkabildi. Tam 375 gün eşinden, çok sevdiği kızından, arkadaşlarından ve tabii mesleğinden uzak kaldı.

O gerçeği aramak için yola çıkmış bir gazeteciydi. Yolsuzluk, çeteler, vergi kaçakçılığı, hayali ihracat gibi pek çok konunun yanı sıra Hrant Dink cinayetinin izini sürüyordu. Yaptığı haberler, yazdığı kitaplar ona ödüller kazandırdı. Tabii düşmanlar da...

Nedim Şener, adını kızının sorduğu sorudan alan son kitabı Baba, Seni Neden Oraya Koydular?’da kendisini cezaevine götüren süreci anlatırken parmaklıklar arkasında yaşadıklarının ve mahkeme sürecinin bilinmeyen

yönlerini de okurla paylaşıyor.



Gerçekler hapsedilemez



"Herkesin bir ’doğrusu’ vardır hayatta, gazeteci olarak benim görevimse ’gerçekleri’ aktarmak. Gerçeğin peşinde koşmanın bedelini ’komplo’ ile 13 ay Silivri Cezaevi’nde tutuklulukla ödedim. ’Onlar gazeteci değil terörist’ diyen siyasetçilerden, gazete köşelerinden, televizyon ekranlarından ’yargısız infaz’ eden gazetecilerden utandım. İçimde, hak, hukuk ve adalet adına ne varsa yıkarak beni hapsettiler ama başarılı olamadılar, çünkü gerçekler hapsedilemez."