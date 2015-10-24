Nedim Şener'den Nazlı Ilıcak'a: Bu kişilerin gazetecilik mesleğini kirletmelerine izin verilmemeli!

Gazeteci Nedim Şener, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, eski İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer’in cezaevinden yazdığı mektuba, Bugün gazetesindeki köşesinde yer veren Nazlı Ilıcak için, "Öldürülen gazeteci cinayetini karartmaya çalışanlar gazeteci değildir. Bir örgütün basın özgürlüğü kavramını kullanan üyeleridir. Bu kişilerin gazetecilik mesleğini kirletmelerine izin vermemlidir” ifadelerini kullandı.

Nazlı Ilıcak’ı, “Hrant Dink cinayetinin üzerini örtmekle” suçlayan Nedim Şener, "Hala Ali Fuat Yılmazer'in yalanlarına aracılık ediyor" dedi. Nazlı Ilıcak'ın, "Ali Fuat Yılmazer'in Ankara'da yasadışı kurduğu C5 Şubesi'nin İstanbul'a atandıktan 5 yıl sonra kurulduğunu yazdığını" belirten Nedim Şener, "Oysa Ali Fuat Yılmazer 4.12.2014 tarihli ifadesinde C5'i 2006 Haziran'da kendisinin kurduğunu itiraf etmişti" diye devam etti.

Nedim Şener'in, Nazlı Ilıcak'ın Bugün gazetesinin bugünkü (24 Ekim) nüsahasında, "Ali Fuat Yılmazer’den mektup (2)" yayımlanan yazısıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle: