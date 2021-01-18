Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılmasının bir yolu da Dink cinayetinin aydınlanmasından geçecek" görüşünü savundu.

Şener, "Dink’i öldürülen katil Ogün Samast’ı yönlendiren Trabzon Emniyeti’nin yardımcı istihbarat elemanı (YİE) olarak BBP çevresi ile Alperen Ocakları çevresine sızdırılan Erhan Tuncel ve beraber hareket eden BBP üyesi Yasin Hayal üzerinden Yazıcıoğlu ile partisi de zan altında bırakılmıştı.Tam sekiz yıl sonra, 2015’te hazırlanan iddianamede ise her ikisinin de 2006 yılı Haziran ayında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda yasadışı olarak kurulan C5 i simli bir büro tarafından takibe alındığı bilgisi yer alıyordu. Yazıcıoğlu ve Dink, 'sağ terör ve azınlıklar masası' tarafından hem de öldürülmelerinden çok önce takibe alınmışlardı." değerlendirmesini yaptı.

Şener, "Muhsin Yazıcıoğlu, Dink cinayetinin kendisini ve partisini de hedef alan bir provokatif istihbarat operasyonu olduğunu 2007 Şubat ayında katıldığı bir televizyon programında, Hrant Dink’in yakın dostu Aydın Engin’e de anlatmaya çalışmıştı." ifadesini kullandı.

Şener, T24 yazarı Aydın Engin'in 5 Ekim 2011’de ‘Bir Muamma: Yazıcıoğlu Helikopteri’ başlıklı yazısının “2007 Şubat başında, Kanal 7’de bir tartışma programına katıldım. Reklam arasındaki ayaküstü sohbette, Hrant Dink’in katillerinden Erhan Tuncel’le aynı fotoğraf karesinde yer alışını hatırlatıp ‘tabanına hâkim olup olamadığını’ sordum. ‘Hâkimim’ dedi. Sonra ekledi: ‘Ama bizim tarla çoktan sürülmüş. Hâkim olmak kolay değil’. Yazıcıoğlu bu ‘sürülmüş tarla’ vurgusunu o günden sonra birkaç kez daha ve birkaç yerde daha yineledi.” bölümüne köşesinde yer verdi.

Şener, "Birbirine siyaseten son derece uzak olan Muhsin Yazıcıoğlu ile Hrant Dink’in hayatlarını aynı eller kararttı, sadece kendilerinin değil soruşturma ve yargılama dosyalarının akıbetleri de birbirine benzedi. Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılmasının bir yolu da Dink cinayetinin aydınlanmasından geçecek." düşüncesini dile getirdi.