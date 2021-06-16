Nedim Şener yazdı: Biden’ı utandırması gereken rapor

Hürriyet yazarı Nedim Şener, NATO zirvesi sonrası ABD Başkanı Joe Biden’ın ““Başlıca endişelerimiz Rusya, Çin, terörizm, kurallara dayalı uluslararası düzene yönelik tehditler, göç ve siber güvenlik” açıklamasını anımsatarak, “Her konu bir yana ‘terörizm’ konusundaki endişesi tam bir ikiyüzlülük” dedi.

“Bir NATO üyesi olarak Türkiye’de güvenlik güçlerimiz, sivil vatandaşlarımız NATO müttefiki Amerika Birleşik Devletleri’nin verdiği silahlarla şehit oluyor” diyen Şener, Erdoğan’ın Biden’a verdiği 110 sayfalık “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” raporuna dikkati çekti.

“Raporun en önemli kısmı, resmi olarak terör örgütü olarak tanınan PKK’nın resmen terör örgütü sayılmayan Suriye kolu YPG’nin NATO ve ABD resmi belgeleriyle anlatılmasıydı” diyen Şener, bu belgelerden birinin de NATO Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi’nin (CEO-DAT), 2016 Terörizmle Mücadele Yıllığı’nda yer alan KCK/PKK Mevcut Organizasyon Şeması olduğunu ifade etti.

Şener devamında ise şunları kaydetti:

“NATO belgesine göre Türkiye’de siyasi olarak PKK, operasyonel olarak HPG, taktiksel olarak HPG olarak örgütlenen KCK’nın İran’da PJAK, YRK ve YRK/HPJ olarak faaliyet yürüttüğü anlatılıyor. NATO’ya göre, terör örgütü KCK/PKK Suriye’de siyasi alanda PYD, operasyonel olarak YPG ve taktik olarak da YPG/YPG olarak örgütlenmiş durumda.”

“Ortadoğu Enstitüsü Terörle Mücadele ve Aşırıcılık Programı Direktörü Charles Lister’e göre; YPG, PKK’nın tartışmasız bir parçasıdır. ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’e göre; YPG, PKK’nın Suriye’deki uzantısıdır. ABD’nin Şam Büyükelçisi Robert Ford’a göre; ABD, PKK’nın bir uzantısı olan YPG’yi kesinlikle desteklemektedir. Raporda buna benzer birçok itiraf yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise terörle mücadeleye önem verdiğini söyleyip, sözde küresel barış, demokrasi, hukuk ve insan haklarından söz ediyor. Utanma olmayınca süper güç olsa da fark etmiyor. Son söz; Amerika terör destekçisi bir ülkedir.”

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