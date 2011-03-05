Nedim Şener ve Ahmet Şık'a tutuklama talebi!

T24

Nedim Şener ve Ahmet Şık adliyeye götürüldü

Ahmet Şık'a 10 soru

Bayraktar: Oğlumu ağlayarak bıraktım, çok üzgünüm

İdil yoğun bakımda

3 Mart Perşembe günü gözaltına alınan gazeteciler Ahmet Şık ve Nedim Şener savcı Zekeriye Öz tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildiler. İklim Bayraktar ve Aydın Bıyıklı se sorgularının ardından serbest bırakıldılar.Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın poliste susma hakkını kullandığı öğrenildi. Akşam üzeri de, sorgularda bulunmak üzere Ergenekon soruşturmasını yürüten savcı Zekeriya Öz’de adliyeye geldi.Savcı Öz’ün adliyeye gelmesiyle gazeteci Nedim Şener’in sorgusu başladı. Şener'in sorgusu yaklaşık 5 saat sürdü ve saat 21:15'te bitti. Savcı Zekeriya Öz, Nedim Şener'in ardında gazeteci Ahmet Şık'ın sorgusuna başladı. Şık'ın sorgusu da yaklaşık 2 saat sürdükten sonra savcılık saat 23:00 sularında iki gazetecinin tutuklanmsı talebiyle mnöbetçi mahkemeye sevkine karar verdi.Ahmet şık’a ise emniyette 10 civarında soru sorulduğu öğrenildi. Avukatları, sorulan soruların, Şık’ın henüz basılmamış ve taslakları Odatv’de çıkan kitabıyla ilgili olduğu belirtildi.Nedim Şener ve Ahmet Şık, savcılıktaki sorgularına 3 er avukat katılıyor. Ahmet Şık’ın avukatlığını avukatlar Fikret ilkiz, Bülent utku ve Akın Atalay üstleniyor.Nedim Şener'in avukatının verdiği bilgilere göre Emniyet'te Şener'e yaklaşık 50 soru sordu. Sorular ağırlıklı olarak OdaTV'den çıktığı iddia edilen belgelerle ilgiliydi. "Ahmet Şık'la kitap yazdınız mı?", "Sabri Uzun'un kitabını siz mi kaleme aldınız?" gibi soruların yanında Şener'den çeşitli telefon görüşmeleriyle ilgili de bilgi alındı. Tutuklu yargılanan OdaTV Barış Terkoğlu'yla yaptığı görüşmenin içeriği soruldu. Sözkonusu görüşmeye göre Terkoğlu'nun, Şener'i arayıp "İlk Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün gazeteci Alper Görmüş'e verilmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" diye sorduğu, Şener'in de "Ne düşünebilirim ki" dediği belirtildi.Emniyetteki sorgunun ardından Ahmet Şık ve Nedim Şener'e isnat edilen "Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçu düştü. İki gazeteci şu anda savcılıkta sadece "Ergenekon terör örgütüne üye olma" suçu nedeniyle sorgulanacak.Oda TV muhabiri İklim Bayraktar, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, "çok yorgunum. Adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Oğlumu sizin aracılınığızla çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onu ağlayarak bıraktım. İstemeden ve elimde olmayan sebeplerle ailemi üzdüğüm için çok üzgünüm" diye konuştu.Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a santaj kasediyle ilgili iddiaların sorulması üzerine Bayraktar, "öyle birşey yok. Şantaj diye birşey yok. Ne münasebet, ne sorması gerekiyorsa savcı bey onu sordu. Ben de bütün cevaplarımı verdim" dedi.Ergenekon soruşturması çerçevesinde önceki gün gözaltına alınan Odatv Ankara temsilcisi gazeteci-yazar A. Mümtaz İdil, hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir yemek borusu kanseri teşhisi nedeniyle tedavi gören İdil, bu rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’a sorgulanmak üzere gönderilmemişti. Gözaltında tutulduğu Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde rahatsızlandı. Gece İbni Sina Hastanesi’nin acil servisine kaldırılan İdil, göğüs hastalıkları bölümün tedaviye alındı.