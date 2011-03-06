-NEDİM ŞENER VE AHMET ŞIK TUTUKLANDI İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık, tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edilen Şener ve Şık'ın işlemleri tamamlandı. Mahkeme tarafından tutuklanan gazeteciler Şık ve Şener, Metris Cezaevine gönderildi. Nedim Şener ve Ahmet Şık ile birlikte adliyeye sevk edilen polis memuru Aydın Bıyıklı ve yazar İklim Bayraktar, savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı.