Nedim Şener ve Ahmet Şık Silivri Cezaevi'nde

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık için Metris'ten Silivri Cezaevi'ne sevk edilme kararı çıktı. CHP'li dört milletvekili ise tutuklu Şener ve Şık ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.





Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun CHP'li dört üyesi Ahmet Ersin, Malik Ecder Özdemir, Çetin Soysal ve Ali Rıza Ertemür Adalet Bakanlığı'ndan görüşme izni istediler.

Milletvekilleri Adalet Bakanlığı'na yaptıkları başvuruda, Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu olduğunu belirterek, Şener'in Uluslararası Basın Enstitüsü'nden aldığı ödüle dikkat çektiler.

Adalet Bakanlığı, geçtiğimiz yıllarda tutuklu ve hükümlülerle ilgili yönetmelikte değişiklik yaparak, milletvekillerinin görüşmelerini de bakanlığın iznine bağlamıştı.



