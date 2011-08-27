Nedim Şener ve Ahmet Şık için 15 yıl hapis istemi

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında aralarında gazeteciler Ahmet Şık, Nedim Şener ve Soner Yalçın’ın da bulunduğu 12’si tutuklu 14 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.







Özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız’ın hazırladığı 134 sayfalık iddianame özel yetkili Başsavcı vekili Fikret Seçen’in onayının ardından yeni kurulan İstanbul özel yetkili 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi durumunda 12’si şüpheli 14 kişi yeni kurulan 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk sanıkları olarak hakim karşısına çıkacak. Soruşturma kapsamında 9 kişi hakkında da dava açılmasına yer olmadığına dair karar verildi.

Yalçın Küçük 1 numara



Savcı Kansız’ın hazırladığı iddianamede terör örgütü yöneticisi olduğu öne sürülen Yalçın Küçük bir numaralı sanık olarak yer aldı. Nedim Şener ve Ahmet Şık hakkında silahlı terör örgütüne yardım ettikleri gerekçesi ile 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Tutuklu Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Doğan Yurdakul, Müyesser Uğur, Coşkun Musluk, Sait Çakır, Hanefi Avcı, Kaşif Kozinoğlu ile tutuksuz şüpheliler Mümtaz İdil ve İklim Kaleli’nin 38 ile 69 yıl arasında hapisle cezalandırılması talep edildi.



İddianamedeki suçlamalar şöyle:

Silahlı terör örgütü yöneticisi, üyesi olmak

Örgüte yardım ve yataklık yapmak

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek

Devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek

Açıklanması yasaklı gizli belgeleri temin etmek

Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek

Kişisel verileri kaydetmek

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs.

Şık’ın avukatları AİHM’ye başvurdu



Ergenekon üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan gazeteci Ahmet Şık, “uzun tutukluluk” ile “özgürlük-güvenlik” hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu. 6 aydır tutuklu bulunan Şık’ın avukatları tarafından AİHM’ye gönderilen dilekçede, geçici önlem olarak tutuklama kararının kaldırılması ve başvurunun öncelikli olarak incelenmesi istendi. Dilekçede, tutuklulukta makul sürenin aşıldığı, Şık’ın kaçma ve delilleri karartma ihtimali olmamasına karşın serbest bırakılmadığı, tutuklama kararına yapılan itirazların gerekçesiz olarak reddedildiği belirtildi. Avukatlar, Şık’ın basılmak üzere olan İmamın Ordusu adlı kitabının toplatılması ve ifade özgürlüğünün ihlal edilmesi nedeniyle de daha sonra ayrı bir başvuru yapacaklar. Odatv Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın da önümüzdeki günlerde AİHM’ye başvurmaya hazırlanıyor.