Nedim Şener ve Ahmet Şık adliyeye sevk edildi

T24 - Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ahmet Şık ve Nedim Şener’in de adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen gazeteciler Zekeriya Öz’e ifade verecek. Gazetecilerin adliyeye sevk edileceğinin duyulmasının ardından çok sayıda gazeteci meslekdaşlarına destek vermek için adliye önüne geldi.

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Ankara’da gözaltına alınan polis memuru Aydın Bıyıklı ile yazar İklim Bayraktar, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine getirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen yazar İklim Bayraktar ile polis memuru Aydın Bıyıklı ile ilgili işlemler tamamlandı.

Bayraktar ve Bıyıklı, daha sonra, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Hakim ve savcıların giriş yaptığı kapıdan içeri alınan İklim Bayraktar ile Aydın Bıyıklı’nın, soruşturmayı yürüten savcı Zekeriya Öz’e ifade vermesi bekleniyor.

Bu arada, adliye kapısından içeri girerken bir gazetecinin konuya ilişkin sorusu üzerine Aydın Bıyıklı, "Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.



