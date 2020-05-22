Nedim Şener: Unutmayın, siz birbirinizi yerken, FETÖ hepinizi yer

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Fetullahçı Terör Örgütü’nün meziyetli olduğu diğer bir konu ikilik yaratma, yani fitne. Amacına ulaşmada en çok kullandığı yol budur. Bunun için rahatlıkla herkes hakkında yalan söyler, iftira atarlar. Tüm bunları yaparken daha önce söylediklerinin yalan çıkmış olmasından gocunmazlar." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında, "2016 yılında yargı konusunda köşeye sıkışınca nasıl bir algı yönetimi taktiği güttüğüne dair ByLock yazışmalarından örnek vereceğim. ByLock yazışmasının başlığı: “'Karşı cepheyi nasıl karıştırırız’a bir abimizden cevap.' 410751 numaralı (USERID) ByLock hesabından Mustafa Yiğit adlı örgüt üyesi 3 Ocak 2016 günü kendi grubuna bağlı FETÖ üyesi hâkim ve savcılara yargı konusunda nasıl fitne çıkarılacağını anlatıyor. Mesaj ilginç bir cümle ile başlıyor: 'Şahısları birbirine düşürecek fikir olarak yargı bürokrasisi için..." ifadesini kullandı.

Şener'in köşesinde paylaştığı mesaj şöyle:

“Şahısları birbirine düşürecek fikir olarak yargı bürokrasisi için söylüyorum:

Yargıda birlikteki muhafazakâr ve milliyetçi kanada, Doğu Perinçek gibi din düşmanı adamlara PKK lehine işbirliği yaptıkları yönünde karşılıklı birbirlerini suçlar ithamlar alevlendirilebilir. Bu hususta sosyal medyadan isimsiz paylaşımlar yapılabilir. Örnek: Doğu Perinçek’in APO ile resimleri, altında ‘AKP’nin ve cemaatlerin kökünü kazıyacağız’ dediği video, altında YBP kurucularından hâkim Abbas Özden’in Aydınlık dergisine verdiği seçim zaferi demeci, ‘AKP’yi kapatacağız’ şeklinde. Bu argümanlar kullanılarak bir devlet projesi diye muhafazakâr milliyetçi kesimlerin oy topladıkları tabana sosyal medya üzerinden etkileyici videolar gönderilebilir, kanatların ileri gelenlerinin birbirleri hakkında söyledikleri menfi sözler, tavırlar ideolojik temellerle irtibatlandırılarak var olan ayrışma, münakaşa ve atışmalara tahvil edilmeye çalışılabilir.

Şener, "Bu örneği özellikle güncel konularda benzer taktikleri uyguladıklarını, kendi yazdıkları gibi, 'şahısları birbirine düşürmek için', 'karşı cephe' dediği Türkiye’yi karıştırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını göstermek için aktardım. Unutmayın, siz birbirinizi yerken, FETÖ hepinizi yer. Bu örgüte karşı bir olmazsanız yok olursunuz." görüşünü savundu.

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