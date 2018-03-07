Nedim Şener: Umarım 495. günde de olsa Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Akın Atalay özgürlüklerine kavuşacak

Posta yazarı Nedim Şener, 9 Mart Cuma görülecek olan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Alatay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabiri Ahmet Şık’ın tutuklu olduğu Cumhuriyet davasına ilişkin olarak, "Umarım 495. günde de olsa Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Akın Atalay özgürlüklerine kavuşacak" dedi.

Şener'in "Özgürlük günü" başlığıyla (7 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Evet tam 492 gün oldu neredeyse istenen ceza kadar hapis yattılar. Gazeteciler Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Akın Atalay’dan söz ediyorum.



Hiçbir örgütle bağlantısı olmadığı halde yazdıkları, yayınladıkları haberler üzerinden terör örgütleriyle ilişkilendirilerek haksız yere hapis yatıyorlar.



Suç delilleri de yazılmış, gazetede yayınlanmış haberler. Yani mahkemenin tutuklama gerekçelerinde yazıldığı gibi o delillerin karartılma ihtimali yok.

Atalay kaçmadı, döndü

Aynı davada bir çok gazeteci yargılanıyor. Dava sürecinde bir kısmı tahliye edildiler. Bazıları da hiç tutuklanmadan yargılandı. Hiçbiri de kaçmadı böyle bir girişimde bulunmadılar bile.



Özellikle Akın Atalay’ın durumuna dikkat çekmek istiyorum; Akın Atalay hakkında tutuklama kararı çıktığı halde arkadaşlarını yalnız bırakmamak adına o sırada bulunduğu Almanya’dan ilk uçakla Türkiye’ye döndü. Yani bırakın kaçmayı hakkındaki suçlamalara karşı cesaretle cevap vermek için ülkesine geldi. Dolayısıyla bu durum bile Murat Sabuncu’nun, Ahmet Şık’ın ve tabii Akın Atalay’ın kaçmayacağının en önemli göstergesi.

Örgüt bağlantısı yok



Yargılanan gazetecilerin yazdıklarına, yayınladıkları haberlere katılmayabilirsiniz, tepki gösterebilirsiniz ama bu, onların terör örgütüyle ilişkisini göstermez. İlişki kurulmaya çalışılan örgüt yöneticileri ile en küçük irtibatları yok.



Tüm bunlar bir an önce tutuksuz yargılanmalarına yetecek güçlü unsurlar. Mahkeme 9 Mart günü yapılacak duruşmada bunları dikkate almalı, toplanacak delil de kalmadığına göre arkadaşlarımız tahliye edilmeliler. Başta da dediğim gibi hapiste kaldıkları süre neredeyse istenilen cezaya karşılık geliyor.



Elbette asıl olan beraat kararı ile özgürlüklerine kavuşmaları. Umarım 495’inci günde de olsa Murat Sabuncu, Ahmet Şık ve Akın Atalay özgürlüklerine kavuşacak. Adalet ve vicdan bunu söylüyor.