Nedim Şener: Türkiye’nin işinin zorlaşacağını yazan çizen çok, bence Amerika Türkiye ile nasıl baş edeceğini düşünsün

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazanmasına ilişkin olarak, "Türkiye’nin işinin zorlaşacağını yazan çizen çok, bence Amerika Türkiye ile nasıl baş edeceğini düşünsün" yorumunu yaptı.

Şener, "Biden yönetimi ile Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 krizi tırmanacaktır. Ama Türkiye bu konuda geri adım atmayacak, hatta Rusya ile S-500 konusunda ortak üretim girişimleri var." düşüncesini dile getirdi.

Şener yazısında, "Terör örgütü PKK’ya desteğini arttıracak, Suriye’nin kuzeyinde bir terör yapılanması oluşturmak için çalışacaktır. Türkiye ile Amerika’nın Ege ve Akdeniz’de, Kuzey Afrika’da, Irak’ta hatta Orta Asya’da karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz. Ama geçen dört yılda Türkiye’nin bu konulardaki baskılara duruşu son derece netti. Bundan sonra da farklı olacağını düşünmüyorum. Türkiye’nin işinin zorlaşacağını yazan çizen çok, bence Amerika Türkiye ile nasıl baş edeceğini düşünsün." ifadesini kullandı.