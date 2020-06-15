Nedim Şener: TSK’daki FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlardan çoğu serbest kalırken ilk kez daha azı tutuklandı

Şener, "Operasyonun hedefi, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu’nun 2005, 2011 ve 2012 yılları mülakat sınavını, 'avantajlı kodlama' adı verilen şifrelenmiş aday numaraları ile geçen FETÖ mensubu astsubaylardı. Bunlardan 183’ü yakalandı. Biri başka suçtan tutuklu yedi şüpheli de firariydi. Gözaltına alınanlardan ikisi sağlık nedeniyle Emniyet’ten, dördü de itirafçı olduğu için savcılık tarafından serbest bırakıldı. 74’ü FETÖ üyesi olmaktan tutuklandı. Dikkatimi çeken ayrıntı şu oldu: TSK’daki FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlardan çoğu serbest kalırken ilk kez daha azı tutuklandı." ifadesini kullandı.

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Geçen hafta, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK’ya sızmış 181’i muvazzaf olmak üzere 191 FETÖ mensubuna yönelik bir operasyon yapıldı. TSK’daki FETÖ operasyonlarında gözaltına alınanlardan çoğu serbest kalırken ilk kez daha azı tutuklandı" düşüncesini dile getirdi.

Rakamlarla anlatayım: Gözaltına alınan 183 kişiden 4’ü etkin pişmanlıktan yararlanıp serbest kalırken, mahkeme hakkında aynı iddialar bulunan 74 kişiyi tutuklayıp, 103 kişiyi serbest bıraktı. Eğer aynı iddia ile gözaltına alındılarsa, neden bir kısmı tutuklanırken diğer kısmı serbest bırakıldı?

Size de tuhaf gelmedi mi?

ODTÜ, 5 bini sayfayı bulan raporunda, “aday numarasında formüle dayalı şifrelemeyi” tespit ederken, bunun hatalı bir tespit olmadığını anlatmak için şu ifadeyi kullandı: “Milli Piyango çekilişlerinde arka arkaya 10 kez büyük ikramiye kazanmış olma olasılığından daha küçüktür.”

2004-2016 yılları arası askeri okullara girişte mülakat sınavında aday numaraları üzerinde şifreleme yöntemi olup olmadığını araştırırken, FETÖ’cülerin birçok yılın mülakat komisyon bilgilerini yok ettiği anlaşıldı. ODTÜ de şu an için değerlendirmeye uygun olan 2005, 2011 ve 2012 yılları mülakat sınavları hakkında raporunu tamamladı. Nitekim 2005, 2011 ve 2012 yıllarında mülakat sınavlarını bu şifreleme yöntemiyle geçen 1079 kişiden 437’si hakkında daha önceden başka deliller nedeniyle FETÖ üyeliğinden adli işlem yapılmış.

Haklarında işlem yapılmayan 639 kişinin FETÖ’nün sivil mahrem imamlarıyla “ankesörlü hat” üzerinden iletişim kurduğu belirlendi. Yani, “avantajlı kodlama” adı verilen aday numarası üzerinden şifreleme ile FETÖ’cüler hakkındaki diğer bulgular örtüşüyor.

Belki bir gün tıpkı “ByLock” gibi “ankesörlü hat” gibi, “avantajlı kodlama” da Yargıtay kararı ile FETÖ üyeliği için hukuki bir kriter olacak.

Hal böyleyken, bu yöntemle askeri okullara girmiş birileri tutuklanırken diğerleri neden serbest bırakılıyor?

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