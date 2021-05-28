Nedim Şener: Terör örgütü PKK ile arabuluculuk yapmış 'gazeteciler', mafyaya 'reis' diye hitap eden arabulucuları yerden yere vuruyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Terör örgütü PKK ile arabuluculuk yapmış ya da PKK’ya 'terörist' diyemeyen tırnak içinde 'gazeteciler', mafyaya 'reis' diye hitap eden arabulucuları yerden yere vuruyor" görüşünü savundu.

Şener, "Mafya lideri Sedat Peker’in açıklamaları, mafya ve siyasetçilerle çok yakın ilişkide olan ve hatta kendilerine 'arabulucu' rolü çıkaran 'gazetecileri' gündeme getirdi. Hatırlayacaksınız, yalnız 2013 yılındaki açılım ve sonrasında değil, 1990’larda da Türkiye’nin çok ünlü gazetecileri PKK elebaşı terörist Öcalan ile gruplar halinde veya tek tek görüşmeler yapardı. Bunlardan çok azı evrensel gazetecilik kurallarına göre yapılan işlerdi. Karşılarında kanlı bir terör örgütü elebaşı değil de 'sempati' duyulacak sözde gerilla profili çizerlerdi. Tuttuğu takıma kadar manşetlere taşınırdı. Sonra arabulucular çıktı. 1990’larda hükümet ile teröristler arasında haber getirip götürenler piyasayı kapladı. Açılım sürecinde de diğer PKK yöneticisi teröristlerle röportajlar moda oldu. Bazen ayakta, bazen bir masa başında çaylar ve meyveler eşliğinde ya da bir çekyata yayılmış teröristin yanında, ağız dolusu gülücüklerle çekilen fotoğraflar ile haber değil propaganda metinleri okur olduk" dedi.

Şener, şöyle devam etti:

"O da yetmedi, kendilerine gazeteci diyen bazıları, açılım sürecinde PKK’lı teröristlere silah bırakılmaması konusunda akıl vermeye başladı. Kandil’e gidip teröristler için 'yere izmarit atmayan' çevreciler imajı çizeni de çıktı, 'annesinden habersiz' Kandil’e gidip oradaki kadın teröristleri güzelleyenler de. Hatta aralarından PKK’nın siyasi kolu HDP’den milletvekili olan bile çıktı.

Hiçbirisi dönüp geldiklerinde PKK için 'terör örgütü' ifadesini kullanmazdı. Dikkat edin bugün dahi çoğu hâlâ PKK için 'terör örgütü' ifadesini kullanmaz ama kendilerine 'gazeteciyim' derler! Bu kişiler bugünlerde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Sedat Peker isimli mafya lideri ile ilişki kurmuş, gazetecilikten çok vıcık vıcık ilişki kurarak 'arabuluculuk' rolü oynayan, karşısındakine suç örgütü lideri değil de 'reis' diye hitap eden diğer 'gazetecileri' eleştiriyorlar...

Kısacası terör örgütü PKK ile arabuluculuk yapmış ya da PKK’ya 'terörist' diyemeyen tırnak içinde 'gazeteciler', mafyaya 'reis' diye hitap eden arabulucuları yerden yere vuruyor. Aralarında fark var mı sizce... İtibar zannederek, PKK’lılarla fotoğrafları olanlar, mafya ile fotoğrafı olanları, mafya ile fotoğrafı olanlar ise PKK’lılarla fotoğrafı olanları eleştiriyor. Terörist PKK’nın sözcüsü gazetecilerin ağzından, 'demokrasi, hukuk, insan hakları', mafya ile içli dışlı olanların ağzından 'vatan, millet, devlet' lafları düşmüyor. Ama bu kavramları terör örgütü PKK ve mafya ile onların yardakçıları ağızlarına alıp kullansalar da hiçbir önemi yok. Hukuka, demokrasiye, vatana, devlete de hiçbir kire bulaşmamış bu millet sahip çıkacaktır."

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