Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "PKK terör örgütüne karşı olan herkes 'Kürt düşmanı' adıyla hedef gösterilip iftira ile tehdit ediliyor" görüşünü savundu.

Şener, "Temelleri 1973 yılına kadar giden ve 1978 yılında kurulan terör örgütü PKK’nın ilk kurbanları, bölgede yaşayan Kürtler olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti devletini resmen hedef aldığı 1984 yılına kadar bölgede 250’ye yakın şiddetten uzak Kürt dernek ve sivil toplum temsilcilerini katlettiği biliniyor. Türk askerlerini hedef aldığı ilk eylem ise bundan 36 yıl önce, 15 Ağustos 1984 akşamı Hakkâri’nin Şemdinli ile Siirt’in Eruh ilçesinde eşzamanlı düzenlediği baskınla başladı. İki askerin şehit olduğu, 9 asker ile 3 sivilin yaralandığı saldırının ardından PKK, hem resmi görevlileri hem de bölgede yaşayan Kürt kökenli vatandaşları şehit etti. Binlerce örgüt içi infaz da gerçekleştirdi." ifadesini kullandı.

Şener, "Ve maalesef bugün 'Kürt sorunu' diye tartışılan konunun bu yönü göz ardı edilip, PKK terör örgütüne karşı olan herkes 'Kürt düşmanı' adıyla hedef gösterilip iftira ile tehdit ediliyor. Buna, yaşanan olaylara alternatif öneri getirmeye çalışan Kürt kökenli aydınlar, yazarlar ve siyasetçiler dahil." düşüncesini dile getirdi.

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