Hürriyet yazarı Nedim Şener: "Neredeyse öldü" denilerek fişi çekilmek istenen hastanın Fransa'dan Türkiye'ye getirilmesine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici aracı olmuş

Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Neredeyse öldü denilerek fişi çekilmek istenen" Fransa'daki hastanın Türkiye'ye getirilişiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isim vermeden işaret ettiği siyasetçinin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici olduğunu söyledi.

"Bazılarımız gibi ben de o siyasi parti liderini merak ettim" diyen Şener, "Fransa’nın Lyon kentinde mart ayında kalp krizi geçiren ve Croix Rousse Hastanesi’ne kaldırılan 34 yaşında ve üç çocuk sahibi Zekeriya Kılınç’ın Türkiye’ye hava ambulansı ile getirilmesi için aracı olan kişi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici" dedi.

Destici ile yaptığı görüşmesini bugünkü köşesinde aktaran Şener, Kılınç’ın, Avrupa Türk Birliği Lyon sorumlusu ve BBP temsilcisi İrfan Binekçi’nin damadı olduğunu belirtti. Şener, Destici'nin şu açıklamalarını aktardı:

“Beni aradıklarında, solunum cihazına bağlı hastanın fişini neredeyse ‘Öldü’ diye çekmek istemişler. Ancak hastanın yakınları parmağını oynattığını, tepkiler verdiğini görüyorlar. Buna rağmen Fransa’da koronavirüs vakaları hızlanınca Zekeriya Kılınç için ‘Nasıl olsa ölecek, fişini çekelim’ demişler. Ben durumu Dışişleri Bakanlığı, sonra Sağlık Bakanlığı ile görüştüm. Raporlarına bakıldı, hastaneyle temas edildi ve sonunda getirildi. Şimdi Konya’da ve gelen bilgilere göre Fransa’da öldü denilen hasta şimdi kendi başına nefes alabiliyor.”

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