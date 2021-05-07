Nedim Şener: Murat Ongun doğruluyorsa, yalandır!

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbeye girerken ellerini arkadan bağladığı gerekçesiyle hakkında başlatılan ön inceleme üzerinden İBB Sözcüsü Murat Ongun'u eleştirdi.

Şener, konunun Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan yazdığında değil Murat Ongun tarafından doğrulandığında sosyal medyanın gündemi olduğunu belirtti.

"'Murat Ongun doğruluyorsa, yalandır' diye düşünmemin sebebi, önceki olayların yanında, bu konuda Savcılık ve İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalar" diyen Şener, "Açılan ve yürütülen bir soruşturma yok. CİMER’e gelen şikâyetler İstanbul Savcılığı’na yollanmış, savcılık da soruşturma açmadan İçişleri’ne öninceleme için yollamış. Murat Ongun, 'Ortada soruşturma değil, bir öninceleme var' diyeceğine 'soruşturma hazırlığı için Başkanımızın ifadesi istenmiştir' dedi. Yani, yandaşları üzerinde 'soruşturma açıldı' algısını yaratmaya girişti, tıpkı Fazilet Durağı ve suikast ihbarı haberlerinde olduğu gibi" dedi.

Şener, "Ongun sadece yanıltmıyor, gerçeğin bir kısmını da gizliyor. Konuyla ilgili yazıda olduğu gibi, yazılı savunma istenen şikâyeti, 'elleri arkada türbe ziyareti' ile sınırlıymış gibi gösteriyor. Oysa dört ayrı şikâyet birleştirilmiş, İBB’ye gönderilen yazıda, görevden alınan HDP’li belediyeleri ziyareti hakkındaki şikâyetten de söz ediliyor. Ama Ongun açıklamasında şikâyetin bu yönünden söz etmiyor. Çünkü oradan 'kullanışlı mağduriyet' yaratamayacağını biliyor. Dolayısıyla ortada 'İmamoğlu’nun suçlanan elleri' değil, minibüsün içinden konuşma yapan İmamoğlu’nun omzuna vurup uyaran, bugün de gazetecilere uzanan Murat Ongun’un eli var" görüşünü savundu.

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TIKLAYIN - İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!