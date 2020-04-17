Nedim Şener: Koronavirüs çatışmaları bitirmek bir yana yeni çatışmaları başlatacağa benziyor

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına göndermede bulunarak, "Koronavirüs çatışmaları bitirmek bir yana yeni çatışmaları başlatacağa benziyor" düşüncesini dile getirdi.

Şener, "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın ısrarla 'Çin virüsü' diye adlandırdığı Koronavirüs salgınıyla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo çok ilginç bir açıklama yaptı. Çin yönetimini COVID-19 salgınını zamanında haber vermemekle suçlayan Pompeo, 'Sorumluların hesap vereceği zaman gelecek. Bunun olacağından eminim. Şu anda Amerika ve küresel ekonomiyi sistematik olarak yeniden başlatmak için görevimize odaklanmalıyız ancak suçlamanın zamanı da gelecek' dedi. ABD’de konuyla ilgili tutuklamalar oldu. Ve tartışmaya istihbaratçılar ve askerler de katılıyor. Birçokları, küresel salgında ortaya çıkan tabloyla ülkeler arasında çatışmaların biteceğini, ülkelerin dayanışmaya daha çok önem vereceğini ve çok şeyin değişeceğini söylüyor ancak özellikle ABD’nin tutumuna bakılırsa, Koronavirüs çatışmaları bitirmek bir yana yeni çatışmaları başlatacağa benziyor." ifadesini kullandı.

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