Nedim Şener: Konyaspor Başkanı ile konuşan ve mesajlaşanlar tutuklanır mı?

Posta yazarı Nedim Şener, Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın ‘FETÖ' mensuplarının kullandığı belirtilen şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmasını değerlendirdi. ByLock, 'FETÖ' ile mücadelede en önemli delilerden birisiyken, Konyaspor Başkanı'nın neden serbest bırakıldığını soran Şener, bu tür çifte standartların hesaplaşmayı sulandırdığına dikkat çekti. Ayrıca Şener, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel'in tutuklanmasının gerekçelerinden birisi 'ByLock' kullanıcılarıyla irtibatta bulunmak olduğuna da dikkat çekerek "Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile konuşanlar, ona mesaj atanlar, onun mesaj attıkları tutuklanır mı?" sorusunu sordu.

'ByLock'tan gözaltına alınmasından sonra Ahmet Şan, Atiker Konyaspor Başkanlığı'ndan istifa etmişti.

Nedim Şener'in "Konyaspor Başkanı ile konuşanlar tutuklanır mı?" başlığıyla yayımlanan (23 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın Fetullahçı Terör Örgütü’nün şifreli haberleşme sistemi olan Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı. Evinde ve işyerinde arama yapılan ve dijital cihazlarına el konulurken önce gözaltına alındığı sonra da serbest bırakıldığı haberi geldi.



Elbette kafalar karıştı; madem Bylock FETÖ ile mücadelede en önemli delillerden birisi, Konyaspor Başkanı nasıl serbest bırakılıyor?



Ya da şöyle soralım; madem serbest bırakılacak kadar masum, Ahmet Şan neden gözaltına alındı?



FETÖ ile ilgisi olmayan insanların tutuklanması gibi FETÖ ile mücadeleyi sulandıran şeylerden birisi de bu tür çifte standartlar.



Hatırlayacaksınız bir süre önce de İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Kavurmacı serbest bırakılmıştı, tepkiler üzerine sonradan tutuklandı.



Soru belki anlamsız



Şimdi asıl meseleye geliyorum.



Bylock kullanıcısı olduğu ortaya çıkan Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ile konuşanlar, ona mesaj atanlar, onun mesaj attıkları tutuklanır mı?



Kim bilir kimler vardır irtibatta oldukları arasında; diğer kulüp başkanları, futbolcular, Federasyon yetkilileri, siyasetçiler…



Listeyi uzatmak mümkün.



Tekrar sorayım, bu kişiler Ahmet Şan ile görüştü diye gözaltına alınıp tutuklanır mı?



Biliyorum soru size belki de çok anlamsız geldi. Ama Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ile Cumhuriyet yazarı Kadri Gürsel'in tutuklanmasının gerekçelerinden birisi tam da bu. Yani Bylock kullanıcılarıyla irtibatta bulunmak.



Kadri Gürsel Bylock kullanıcısı 92 FETÖ şüphelisi şahıs ile iletişim kaydı ile suçlanıyor.



İddianameye göre, Murat Sabuncu'nun ise 13 Bylock kullanıcısı şüpheli ile ve haklarında FETÖ'den soruşturma bulunan 10 kişiyle iletişim kaydı var.



Bu irtibatların tamamına yakını da Bylock kullanıcısı FETÖ’cülerin tek taraflı olarak gönderdiği ve suçlanan gazeteciler tarafından cevaplanmamış mesajlar.



Ahmet Şan kimin adamı?



Sorunun cevabı ne olur bilinmez ama Konyaspor Başkanı Ahmet Şan’ın gözaltına alınıp bırakılması “Acaba kimin adamı?” sorusunu gündeme getiriyor.



Evet, Ahmet Şan kimin adamı?



Bizim sorumuza cevap verilmez nasılsa.



O zaman AKP milletvekili Metin Külünk’ün sorusuna biri cevap versin;



"Konya'da olup bitenleri millet çok iyi takip ediyor. Kim kime hangi baskıları uyguluyor, kim kimi niçin koruyor? Ellerindeki para gücü ile Konya'daki FETÖ yapılanmasının işbirlikçi ayağı yerel medya üzerinde konunun konuşulmaması için baskı yapmayın... Millet adına soruyorum. Bylock'tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?”