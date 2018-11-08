Nedim Şener: Kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım

Gazeteci Nedim Şener, kendisine yöneltilen "Muhalif tavrı yumuşadı" eleştirilerine kendini hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Nedim Şener, CNN TÜRK'te Buket Aydın'ın sunduğu 40 programına konuk oldu.

Kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Şener, "Cezaevinden çıktıktan sonra muhalif tavrınız yumuşadı mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

— Ben kendimi hiçbir zaman muhalif olarak konumlandırmadım, gazeteci olarak konumlandırdım. Ben siyasi bir figür değilim. Böyle gazetecilik de vardır ama benim yapmak istediğim gazetecilik olgusal gazetecilik. Ben gerçek kimin işine yarar diye bakmayan bir insanım. Gerçek AK Parti'li de olsun CHP'li de olsun HDP'li de olsun hiç fark etmez. O gerçek kendini savunacak konumda güçlü olacak ve insanlar sadece o gerçeği görecekler. Benim derdim soruşturmacı gazetecilik, insanların reddedemeyeceği gerçekleri ortaya koymak.

— Ben bugüne kadar hiçbir siyasi partinin toplantısına katılmadım, hiçbir siyasi örgütün içinde bulunmadım. Legal illegal hiçbir grubun içinde olmadım. Beni tanıyanlar bir siyasi figür olmadığımı sadece salt bir gazeteci onun da altında sadece muhabir olduğumu bilirler. Böyle bir tavır değişikliği bende yok. İlgilendiğim konulara bakıyorlarsa eğer, ben 2007'den beri Hrant Dink cinayeti ve bunun arkasındaki FETÖ'nün kötülüklerini anlatmaya çalıştım. 17- 25 Aralık, MİT Müsteşarı'nın tutuklanma girişimi ardından 15 Temmuz kanlı darbe girişimine kadar hep bunun uyarısını yapmaya çalıştım. Bugün de köşe yazılarımda bunları anlatmaya çalışıyorum.

Şener, "Siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

— Öyle bir düşüncem hiç olmadı. Bugüne kadar da hiç teklif gelmedi, geleceğini de zannetmiyorum. Siyaseti ne zaman istedim biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bir gün miting meydanında toplananlara 'Nazlı Ilıcak burada.' diyor ve slogan attırıyor. Hemen CHP Milletvekili Dursun Çiçek'e mesaj attım. Dedim ki 'Bugün milletvekili olmak isterdim.' 'Neden?' dedi. 'İstifa etmek için.' dedim. Eğer orada vicdanen o tepkiyi veremiyorsanız, siyasete girmenin bir anlamı yok. Gerçekten sırf bunu dediği için o genel başkanı cezalandırmak adına, o gün istifa etmek için milletvekili olmak isterdim. Bu duygularda olan adama hiç kimse de zaten siyaset teklif etmez. Karşılığı olan bir şey değil.

"İşkence var diyen aptaldır"

Şener, “Neden sürekli hapishanede işkenceye uğradığı iddia ediliyor?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Benim dönemimde kesinlikle işkence yoktu. İşkence vardı diyenler aptaldır.”